Nieuwe vleugel Museum Singer Laren uitgeroepen tot beste gebouw van 2022

Het museum nam het op tegen negen andere genomineerden, waaronder de nieuwe rechtbank in Amsterdam en depotmuseum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Wel kregen deze gebouwen in andere categorieën een prijs. Zo kreeg het enorme spiegelende depotgebouw de prijs in de categorie Stimulerende Omgevingen.

Het museum in het Gooise dorp is de winnaar van de zeventiende editie van de architectuurprijs, die werd uitgereikt door Brancheverenging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De nieuwe vleugel van Museum Singer Laren is uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2022. Ook won het museum de publieksprijs. Het is niet eerder voorgekomen dat een gebouw door zowel de jury als het publiek wordt bekroond.

De uitbreiding van het museum in Laren werd ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten in opdracht van Stichting Singer Laren. Volgens de jury laat het project zien dat je soms de "beste kwaliteit" krijgt door een bestaand gebouw te verbeteren, in plaats van iets nieuws te bouwen. Volgens de jury voegt de vleugel zich met zijn "tijdloze architectuur" bij het bestaande gebouw.

Singer Laren kreeg de financiële middelen voor een nieuwe museumvleugel en een omvangrijke schenking door Els Blokker, de weduwe van topman Jaap Blokker van de winkelketen. In maart opende de nieuwe vleugel met vijf nieuwe zalen met een privécollectie kunstwerken van het Blokker-echtpaar.

De grootste collectie binnen het museum is een verzameling van echtpaar William en Anna Singer, waarnaar het museum is vernoemd. Het museum richt zich op moderne kunst, zoals het expressionisme of kubisme. Belangrijke kunstenaars in de collectie hebben in Laren en omgeving gewerkt, zoals Jan Sluijters en Jan Toorop.

Het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam kreeg een eervolle vermelding. De jury zegt diep onder de indruk te zijn van de betekenis "die in dit ontwerp besloten ligt" en de betekenis ervan voor de Joodse gemeenschap.