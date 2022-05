Onder 17 loopt na verlies tegen Spanje EK-finale mis, maar houdt kans op WK-ticket

Het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar is er niet in geslaagd de EK-finale te bereiken. In Sarajevo bleek een beter Spanje met 3-0 te sterk.

Voor de formatie van Thomas Oostendorp zit het toernooi in Bosnië en Herzegovina er echter nog niet op, want zondagmiddag wacht nog de strijd om plek drie, én een WK-ticket, tegen Frankrijk.

Begin maart verloor Oranje onder 17 al een oefeninterland van Spanje. Toen werd het in Benidorm 5-2 en ruim twee maanden later bleek het gat niet gedicht.

Snelle treffer

Al na drie minuten moest keepster Femke Liefting het antwoord schuldig blijven op een inzet van Nina Pou, die halverwege de tweede helft nogmaals wist te scoren. In blessuretijd maakte invalster Olaya Enrique er nog 3-0 van.

Onder 17 kon daar weinig tegenover zetten en mocht van geluk spreken dat verdere schade uitbleef. Onder anderen Victoria López verprutste een enorme mogelijkheid door in kansrijke positie over te schieten.

Spanje treft in de finale Duitsland, dat eerder op de dag met 1-0 won van Frankrijk, de komende tegenstander van Nederland.