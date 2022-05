CDA'er Knops haalt uit naar NRC-journalist, media-organisaties woest

De NVJ is "zeer ontstemd" over die uitspraken. NVJ-zegsman Paul Teixeira zegt tegen website Villamedia : "Het is verwerpelijk dat een voormalig minister dit soort termen in de mond neemt. Zeker deze man moet beter weten."

Knops spande vorig jaar een bodemprocedure aan tegen journalisten van de twee kranten, vanwege berichtgeving over een door hem aangekochte woning in het Limburgse Horst.

Journalistenvakbond NVJ is niet te spreken over een betoog dat voormalig CDA-minister en staatssecretaris Raymond Knops voor de rechtbank in Amsterdam heeft gehouden. In zijn pleidooi van vandaag was Knops - nu Kamerlid voor het CDA - uitermate kritisch op journalisten van NRC en De Limburger.

De advocaat namens de twee kranten, Jens van den Brink, noemt de persoonlijke aanval van Knops "schandelijk en ontoelaatbaar voor een voormalig bewindspersoon", schrijft De Limburger. Ook NRC is er niet over te spreken. "Knops' opmerkingen zijn een ongekend vergaande aanval op ons als journalistieke organisatie", zegt NRC-hoofdredacteur René Moerland in zijn krant.

Dohmen zelf spreekt tegenover de NOS van karaktermoord. "Het wordt op de man gespeeld. Ik wil het over de feiten hebben en wat wij geschreven hebben, de rechter moet oordelen of dat goed was of niet." Hij vervolgt: "Knops probeert mij zwart te maken, maar komt niet met bewijzen over de brug waaruit blijkt dat we ernaast zitten. Als dit de norm wordt, glijden we echt af. Wie vertrouwt journalisten dan nog? Dit kennen we vooral van Trump."

Woonboerderij

De twee kranten onthulden in 2020 dat Knops bij de grondaankoop voor zijn woonboerderij door de wethouders bevoordeeld werd. Knops zou meer grond toegewezen hebben gekregen dan andere kopers en zou een grotere boerderij hebben mogen bouwen dan volgens gemeentelijke regels was toegestaan. Dat laatste was tegen een ambtelijk advies in. Volgens Knops kloppen die aantijgingen niet. Omdat de kranten niet wilden rectificeren, spande hij een bodemprocedure aan.

De advocaat van Knops vindt dat NRC met de publicaties journalistieke codes heeft geschonden. "Mijn cliënt werkt al 25 jaar met journalisten, maar is nog nooit iemand tegengekomen als Dohmen, die zo apert onwaarheden en beschuldigingen uit. Mijn cliënt wordt ten onrechte beschuldigd van financiële bevoordeling."