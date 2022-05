Hockeysters SCHC winnen eerste play-offduel van Amsterdam na shoot-outs

De hockeysters van SCHC hebben het eerste duel in de halve finales in de play-offs gewonnen van Amsterdam. In het Wagener Stadion won de ploeg van trainer Lucas Judge na shoot-outs. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. SCHC komt door de overwinning op 1-0 in de best-of-3 series.

Waar Amsterdam in de beginfase tweemaal via Maria Verschoor de kans kreeg op voorsprong te komen - SCHC-keepster Alexandra Heerbaart redde - was het vanaf het tweede kwart SCHC dat iets meer de bovenliggende partij was in Amstelveen. Amsterdam deed net zo hard mee, waardoor het een open, golvende wedstrijd werd.

Toch rook SCHC dat er iets te halen was. De hockeysters uit Bilthoven voerden de druk geleidelijk op en dat leverde drie serieuze kansen op een rij op. Ginella Zerbo (13 goals in de competitie), Laurien Leurink en aanvoerster Xan de Waard zaten er steeds gevaarlijk bij.