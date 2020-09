Kardinaal Simonis: aartsbisschop die de kerk in roerige tijden bestuurde

Adrianus Johannes Simonis was sinds 1983 aartsbisschop van Utrecht. In 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II tot kardinaal benoemd.

Aanvankelijk stond hij bekend als een rechtzinnige en conservatieve kerkleider. Later stond hij wat meer open voor modernisering van het Rooms-Katholieke geloof en ging hij in debat over zaken als euthanasie en abortus. In de nadagen van zijn kardinaalschap kwam hij in opspraak toen hij beweerde dat de kerkleiding nooit op de hoogte zou zijn geweest van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk.

Kanunnik

De in 1931 geboren Simonis begon zijn kerkelijke loopbaan in 1951, toen hij aan de seminaries van Hageveld en Warmond de priesteropleiding ging volgen. Zes jaar later werd hij tot priester gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan, eerst van de parochie St. Victor in Waddinxveen, later van de H.H. Martelaren-parochie in Rotterdam.

In 1969 werd Simonis geïnstalleerd als kanunnik. Na de dood van bisschop Janssen in 1970 werd hij benoemd tot bisschop van Rotterdam. Die benoeming van de rechtzinnige Simonis was omstreden en werd gezien als een rechtstreekse ingreep van het Vaticaan in de liberale kerkprovincie Nederland.