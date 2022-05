Komst snel 5G loopt meer dan een jaar vertraging op

Het duurt nog tot december 2023 voordat mobiel internet, de snellere variant van 5G, beschikbaar komt voor Nederlandse consumenten. Dat is de boodschap van een adviescommissie. De verwachting is dat minister Adriaansens van Economische Zaken het advies zal overnemen.

Daarmee loopt de verdere uitrol van 5G, die alweer twee jaar geleden is gestart, meer dan een jaar vertraging op. Het plan was om het 'tweede deel' van de 5G-capaciteit vanaf september dit jaar beschikbaar te stellen. Het gaat hier om de 3,5 GHz-band.

Streep door ambities

Vorig jaar ging er een streep door de ambities van de overheid om nog in 2022 dit snellere netwerk aan te bieden. De rechter gaf satellietdienstverlener Inmarsat gelijk in een zaak tegen de overheid. Inmarsat verleent diensten vanuit het Friese Burum, waar grote witte schotels staan die onder meer worden gebruikt voor noodoproepen. Die werken op de 3,5 GHz-band. Bij de uitrol van 5G op die band gaat dat met elkaar botsen, zegt Inmarsat.

De rechter stelde vast dat over de beschikbaarheid van noodoproepen internationale afspraken zijn gemaakt en oordeelde dat daaraan niet mag worden getornd. Het ministerie moest van de rechter met de betrokken partijen - onder meer Inmarsat en de providers - om de tafel om een oplossing te zoeken. Daarop werd er een adviescommissie ingesteld, die bij alle betrokken partijen advies heeft ingewonnen. De commissie concludeert nu dat een - reeds in voorbereiding zijnde - verhuizing van Inmarsat naar Griekenland de beste optie is. Die is naar verwachting per 1 januari 2024 afgerond.

Noodzakelijk voor de toekomst

De belofte is dat de 3,5 GHz-band het mobiele internet veel sneller maakt. Iets wat je misschien niet direct nodig hebt op je telefoon - video's streamen lukt ook goed op 4G - maar wat volgens de telecomsector voor de toekomst wel noodzakelijk is.

Allereerst zorgt het voor meer capaciteit en daarnaast wordt verwacht dat het aantal apparaten dat veel internetsnelheid vraagt de komende jaren gaat groeien. Denk aan auto's die steeds slimmere functies krijgen en steeds zelfstandiger kunnen rijden. De ontwikkelingen op het gebied van virtual reality en augmented reality zullen waarschijnlijk vragen om extra datacapaciteit.

Wanneer de veiling voor 3,5 GHz zal worden gehouden, is nog niet bekend. Waarschijnlijk gebeurt dit een paar maanden voordat de frequentie daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen. De eerste veiling, voor de 700 MHz-frequentie, bracht ruim 1,2 miljard euro op.