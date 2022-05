Russische militairen schieten ongewapende burgers dood, vastgelegd op beeld

Het incident is met meerdere camera's vastgelegd. Geluid is niet te horen. Te zien is dat vijf Russische militairen bij de zaak arriveren en proberen binnen te komen. Ze schieten op sloten en slaan ruiten in.

De eigenaar van de winkel verschijnt dan met zijn handen omhoog. De militairen manen hem tot stoppen en fouilleren hem. Later wordt ook de beveiliger gefouilleerd. Na een kort gesprek, waarbij geen spanningen lijken te zijn, draaien de militairen om en vertrekken ze.

Vuurkracht van de Russen

Kort daarna verschijnen zeker twee militairen achter de mannen en openen het vuur op hen. De twee burgers gaan neer. De eigenaar van de winkel is direct dood, de beveiliger weet zichzelf in veiligheid te brengen en slaat alarm bij andere Oekraïners, die hem proberen te redden.

Een Oekraïense commandant zegt tegen CNN dat er vervolgens over en weer is geschoten. Het tweede slachtoffer overleed uiteindelijk later. Het lukte de Oekraïners naar eigen zeggen niet om tegen de vuurkracht van de Russen op te kunnen.

CNN heeft het Russische ministerie van Defensie om uitleg gevraagd, maar er kwam geen reactie.