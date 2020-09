Van Gerwen incasseert grootste nederlaag ooit in Premier League

Darter Michael van Gerwen is op pijnlijke wijze tegen zijn zesde nederlaag in de Premier League aangelopen. In de Marshall Arena in Milton Keynes was hij duidelijk een maatje te klein voor wereldkampioen Peter Wright: 1-8.

Het betekende de grootste nederlaag ooit voor in de Premier League voor Van Gerwen, die altijd minstens drie legs pakte in zijn partijen in het prestigieuze toernooi.

Van Gerwen, die sinds de hervatting van de Premier League vorige week drie keer won en drie keer verloor, keek al snel tegen een fikse achterstand aan in zijn partij tegen Wright.