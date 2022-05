Alfred Schreuder definitief nieuwe trainer van Ajax

Alfred Schreuder is definitief de nieuwe trainer van Ajax. De 49-jarige Schreuder komt over van Club Brugge, waar hij sinds januari onder contract stond. Schreuder tekent voor twee seizoenen in Amsterdam. De landskampioen heeft daarnaast de mogelijkheid een optie te lichten voor nog één jaar.

Alfred staat bij ons bekend als een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof", laat algemeen directeur Edwin van der Sar weten op de website van de club. "We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven. Zowel in de eredivisie als in de Champions League."

Schreuder werkte al eerder bij de Amsterdammers. Hij was assistent van Erik ten Hag in het seizoen 2018-2019. Daarna werkte hij bij het Duitse Hoffenheim als hoofdtrainer en was hij assistent van Ronald Koeman bij Barcelona.

"Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp", aldus Schreuder. "Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten."