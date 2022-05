'Stabiel' Twente hoopt dat vierde plek opmaat is naar structureel succes

Dat Twente dit seizoen als vierde af zou sluiten komt voor de buitenwacht als een verrassing. De club degradeerde in 2018, werd het jaar daarop kampioen van de eerste divisie en eindigde in het seizoen 2019/2020 als 14de in het door corona afgebroken eredivisieseizoen.

"Wij wisten best dat wij bij de eerste acht konden komen. Dat was heel reëel, maar dit is boven verwachting", aldus trainer Ron Jans een dag na de wedstrijd.

Maar de euforie was niet alleen gericht op de 3-0 zege en het behalen van een plek in de derde voorronde van de Conference League. De uitzinnige spelers en fans die samen hun feestje vierden op het veld in de Grolsch Veste juichten en dansten ook voor de voorzichtige wederopstanding van de club.

Het was een avond van uitersten voor FC Twente woensdag. Voor het duel met FC Groningen was er een indrukwekkend eerbetoon voor de deze week overleden oud-speler Jody Lukoki en na de wedstrijd barstte een waar volksfeest los toen bekend werd dat de Tukkers de vierde plek hadden veiliggesteld.

Dit seizoen werd de stijgende lijn flink doorgezet met een vierde plek als bekroning. "We zijn zo tevreden, we hebben echt een heel goed seizoen", glundert Jans.

Toch wist de 71-jarige Streuer een degelijke selectie op de been te brengen waar Jans goed mee uit de voeten bleek te kunnen. Na een uitstekende eerste seizoenshelft vielen de resultaten in de tweede seizoenshelft tegen. Twente liep de play-offs voor Europees voetbal mis en eindigde op de tiende plaats.

Zonder wonderdokter Van Leeuwen, die in het verleden AGOVV hielp aan goedkope, maar zeer nuttige krachten als Dries Mertens, Klaas-Jan Huntelaar en Nacer Chadli en ook bij Vitesse en in een eerdere periode bij Twente zeer goed werk verrichte, werd er weinig gegeven voor de kansen van Twente.

"We zijn zo stabiel, hebben sinds 30 oktober toen we bij PSV met 5-2 verloren nog maar twee keer verloren. We hebben het ook verdiend, maar dan moet je ook iets tastbaars hebben. Dat hebben we nu en we kunnen nu echt zeggen dat het een geweldig seizoen is."

Veel potentie

Oudgediende Wout Brama maakte in 2010 het winnen van de landstitel mee en keerde in 2018 terug bij de club toen de Tukkers net gedegradeerd waren. Hij weet als geen ander hoe het is om hoogte- en dieptepunten te beleven met de club.

"Een aantal jaar geleden had ik met iemand van het bestuur een gesprek over de wederopbouw van Twente. Hij zei dat het vijf tot tien jaar zou duren voordat we weer bij de subtop zouden horen", vertelt Brama, die dit seizoen door fysieke ongemakken weinig speelde.

"Ik zei: deze club heeft zoveel potentie, als het eenmaal gaat lopen dan kunnen we veel sneller naar die subtop. Daar was ik echt van overtuigd. Nu moeten we het wel structureel gaan doen, dat zal lastig worden want nu valt alles in elkaar. We zijn er heel blij mee, zeker als je ziet waar de club vandaan komt."

