Groningse zorgondernemer legt functie neer na ophef over 2,1 miljoen

De bestuurder van een Groningse zorginstelling, die vorige week in opspraak raakte omdat hij ruim twee miljoen euro aan zichzelf uitkeerde, legt zijn functie neer. Het gaat om Ruud Slot, bestuurder van de ZorgZaak, het moederbedrijf van de inmiddels failliete zorginstelling MartiniZorg.

"Ik doe dit met pijn in mijn hart", schrijft Slot over zijn vertrek in een e-mail aan het personeel. Het Dagblad van het Noorden citeert uit die mail. Een woordvoerder van De ZorgZaak bevestigt het aftreden van Slot bij RTV Noord.

MartiniZorg ging in januari failliet. Dat gebeurde nadat het bedrijf in de jaren daarvoor meermalen onder toezicht van de inspectie was komen te staan. Zo waren er twijfels over de kwaliteit van zorg en de hoge winsten die het bedrijf maakte.

Uit onderzoek van RTV Noord bleek vorige week dat Slot 2,1 miljoen euro uit dochterbedrijven naar zijn eigen bv uitkeerde, in de vorm van dividend. Volgens (ex-)werknemers stuurde hij bewust aan op een faillissement en zag hij MartiniZorg vooral als 'melkkoe'.

In de Groninger gemeenteraad wil een aantal partijen nu weten of de gemeente aan Slot kan vragen - of hem desnoods dwingen - inzage te geven in hoe het uitgekeerde geld is besteed. Ook willen ze weten of het bedrag (deels) teruggevorderd kan worden.

Geld is goed gebruikt

Slot zelf zegt dat het geld is gebruikt om andere zorgprojecten mee te financieren. Als voorbeeld noemt hij het opzetten van een gezondheidscentrum in Hoogeveen en het Vitaliteitsoord in Frederiksoord. Maar bewijs dat het geld daaraan is besteed, is er nog niet.

Wettelijk gezien is het overigens niet strafbaar wat Slot heeft gedaan. Dankzij de marktwerking in de zorg mogen bv's hun aandeelhouders 'belonen'. Deskundigen bevestigen dat, maar noemen de hoge bedragen die Slot aan zijn eigen bv uitkeerde moreel verwerpelijk. "Ze suggereren dat ze de maatschappij dienen door zorg te verlenen, maar zij willen alleen zichzelf verrijken", zegt emeritus hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon.