Wietexperiment misschien al van start als niet elke teler voldoende kan leveren

Het experiment met de legale verkoop van wiet kan ook al beginnen als nog niet alle geselecteerde telers voldoende kunnen leveren. Dat zei minister Kuipers van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. "Als er voldoende capaciteit is, maar nog niet van alle telers, dan vinden we dat we van start kunnen gaan."

In de Kamer leven veel vragen over de langzame manier waarop het experiment met de legale levering en in- en verkoop van wiet op gang komt: er zijn veel vertragingen en elke keer lijken stappen langer te duren dan gepland. Kuipers zei dat het kabinet echt wil zorgen dat het een succes wordt. "Wij vinden het buitengewoon vervelend dat dit experiment al zo'n lange aanloop heeft."

Tweede kwartaal 2023

Het kabinet gaat er nu van uit dat de eigenlijke proef in het tweede kwartaal van volgend jaar van start gaat. Vanaf dan mogen coffeeshops in een beperkt aantal gemeenten legaal cannabis verkopen. Het experiment moet duidelijk maken wat het effect van legale wiet is op criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid.

Een van de problemen waar telers tegenaan lopen is dat banken hun soms geen rekening willen geven. Minister Yesilgöz van Justitie noemde het belangrijk dat banken bedrijven toetsen om fraude en witwassen tegen te gaan. "Maar als een teler alleen geweigerd wordt omdat hij meedoet aan het wietexperiment, kan dat niet."

Er doen tien telers aan de proef mee en volgens Kuipers zijn die tien inmiddels allemaal door de 'Bibob-procedure' gekomen, de toets waarmee de integriteit van bedrijven wordt onderzocht. Van negen telers staat de deelname vast, een tiende praat nog met een gemeente. Telers worden niet gecompenseerd voor het uitstel.

Geen onderscheid in motieven

Gisteren berichtte de NOS dat investeerders veel geld steken in de geselecteerde bedrijven, in de hoop voet aan de grond te krijgen op de eerste recreatieve wietmarkt van Europa. Voorzitter Knottnerus van de commissie die advies uitbracht over de opzet van het wietexperiment, benadrukte dat de focus van de proef moet liggen op de effecten op de volksgezondheid en niet op zo veel mogelijk geld verdienen.

Kuipers zei daar vandaag over dat de telers aan allerlei inhoudelijke criteria moeten voldoen, maar dat de overheid geen onderscheid kan maken tussen mensen die vooral een idealistisch en mensen die vooral een financieel motief hebben.

Het is de bedoeling dat er nog een elfde deelnemende gemeente bij komt, het liefst een grote stad. Alle gemeenten moeten op hetzelfde moment beginnen, is het plan. Dat blijft voorlopig zo, maar Kuipers zei dat het kabinet ervoor open staat daar het gesprek over te voeren.