Polsstokhoogspringer Duplantis imponeert in Lausanne

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis blijft onverslaanbaar in 2020. Bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne won hij zijn twaalfde wedstrijd op rij. Met een sprong van 6,07 meter hield Duplantis wereldkampioen Sam Kendricks (6,02 meter) achter zich in de Zwitserse buitenlucht.

Bij de WK van vorig jaar in Doha gingen beiden over 5,97 meter en dat leverde de 27-jarige Kendricks zijn tweede wereldtitel op (hij had minder sprongen nodig) en de 20-jarige Duplantis het zilver. In Lausanne sloeg Duplantis vier hoogtes over en maakte hij tot en met zijn winnende sprong geen enkele fout. Daarmee had hij direct de beste sprong van 2020 en een Zweeds record te pakken.

Duplantis sprong eerder dit jaar een wereldrecord van 6,17 meter in het Poolse Torun en verbeterde dat vervolgens met een centimeter in Glasgow. Die laatste sprong moet nog wel officieel erkend worden door de internationale atletiekfederatie IAAF.