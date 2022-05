50 nieuwe partygate-boetes, Johnson blijft nu buiten schot

De Britse politie heeft ongeveer vijftig nieuwe boetes uitgedeeld vanwege het partygate-schandaal. In totaal zijn er nu meer dan honderd boetes toegekend voor de feestjes en borrels van overheidspersoneel in coronatijd.

Om wie het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat premier Johnson en minister Sunak van Financiën een boete hebben gekregen voor een bijeenkomst in Downing Street 10. Op dat moment golden in het Verenigd Koninkrijk strenge coronaregels. Johnson bood daar al zijn excuses voor aan. Volgens een regeringswoordvoerder is hij niet onder de opnieuw beboete mensen.

Het politieonderzoek gaat verder, dus mogelijk volgen er nog meer boetes. In totaal worden twaalf bijeenkomsten in Downing Street of overheidsgebouwen onderzocht. Op drie van die borrels of feestjes zou Johnson aanwezig zijn geweest.

Ook oppositieleider nu onder vuur

De oppositie onder leiding van de Labour-partij heeft al meerdere keren het vertrek van Johnson geëist voor zijn rol in 'partygate'. Maar sinds kort ligt ook Labour-leider Starmer zelf onder vuur. Van hem zijn beelden opgedoken waarop te zien is dat hij met partijleden bier drinkt tijdens een campagnebijeenkomst in april vorig jaar.

Starmer kondigde deze week aan dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgepleit en dat hij opstapt als alsnog blijkt dat hij zich niet aan de coronaregels heeft gehouden.