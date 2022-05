Nog geen akkoord over onderzoek naar dood Al Jazeera-journalist

De Israëlische en Palestijnse autoriteiten zijn het niet eens over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. De 51-jarige Palestijns-Amerikaanse Abu Akleh werd gisteren doodgeschoten toen ze aan het werk was op de bezette Westelijke Jordaanoever.

VN-topman Guterres roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar haar dood. Hij zegt dat hij geschokt is over haar overlijden.

Palestijnse autoriteiten en haar werkgever Al Jazeera zeggen dat ze is gedood door het Israëlische leger. Dat is ook wat Palestijnse journalisten zeggen die getuige waren van de dood van hun collega. Israël zegt dat ze is getroffen bij een schotenwisseling tussen het leger en gewapende Palestijnen, en dat niet duidelijk is van welke kant de fatale kogel kwam.

De Palestijnse autoriteiten hebben een voorstel van Israël voor een gezamenlijk onderzoek geweigerd, zegt de Palestijnse leider Abbas. "Ze hebben de misdaad zelf begaan, dus we vertrouwen het niet", zegt hij tijdens een herdenkingsceremonie. "We gaan meteen naar het Internationaal Strafhof om de criminelen op te sporen." De Palestijnse autoriteiten willen de kogel waarmee Abu Akleh werd doodgeschoten niet aan Israël geven.

Abu Akleh wordt naar verwachting morgenochtend begraven. Vandaag wordt er een herdenkingsdienst gehouden in de Palestijnse stad Ramallah: