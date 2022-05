Rotterdamse raad wil feest op de Coolsingel, maar Aboutaleb is onvermurwbaar

Bijna de gehele Rotterdamse gemeenteraad wil dat Feyenoord na winst in de finale van de Conference League in de binnenstad wordt gehuldigd. Maar burgemeester Ahmed Aboutaleb blijft bij zijn besluit de huldiging in de Kuip te houden. Er is een tekort aan beveiligingspersoneel en aan materieel zoals podia en schermen, zegt Aboutaleb.

Het debat in de gemeenteraad vanochtend had een fel karakter, meldt Rijnmond.

Veel politici vroegen zich af of de burgemeester wel voldoende heeft gezocht naar oplossingen. Zij wezen erop dat de eventuele huldiging hét feest van Rotterdam kan worden. Er worden 130.000 bezoekers verwacht.

"We maken veel geld vrij voor inclusiviteit. Juist een kampioenschap van Feyenoord is dat", aldus Robert Simons van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad. "Ik heb niet het idee dat u alles op alles heeft gezet om de huldiging op de Coolsingel door te laten gaan."

Balkonscène op het stadhuis

D66 vindt dat na twee jaar van coronabeperkingen de balkonscène op het stadhuis dé gebeurtenis is waar iedereen in de stad op wacht.

Aboutaleb zegt dat al vanaf eind april is gekeken naar het organiseren van een mogelijke huldiging. De negen grote bedrijven die dit zouden kunnen doen, hebben aangegeven dat ze geen ruimte hebben. De agenda's zitten vol, er is te weinig personeel en door drukte is er ook een tekort aan materieel. Andere bedrijven of de gemeente zelf kunnen volgens de burgemeester een huldiging niet organiseren.

René Segers-Hoogendoorn (CDA) vroeg zich af of soortgelijke bedrijven in België en Duitsland niet kunnen helpen. Leefbaar Rotterdam stelde voor de huldiging "heel sober" te vieren. De VVD stelde voor om de spelers met een bus door Rotterdam te laten rijden.

De burgemeester verwierp ook die ideeën. Vanuit het buitenland verwacht hij geen oplossing en een bustour ziet hij niet zitten in verband met de verkeersveiligheid.

Hofpleinfontein droog

Ook de traditionele sprong in de Hofpleinfontein die veel supporters bij eerdere huldigingen waagden, zit er dit keer niet in. Aboutaleb is van plan om de fontein droog te zetten. Hij is bang is voor een verkeerschaos en voor problemen met dronken mensen die in de fontein springen.

Maak dan het centrum van de stad eventjes autovrij tijdens de huldiging, probeerde Leefbaar Rotterdam nog. Maar ook dat zag de burgemeester niet zitten.

Aan het eind van het debat vroeg Denk of de burgemeester niet nog een keertje wil kijken of een huldiging op de Coolsingel tóch mogelijk is. Aboutaleb reageerde zuinigjes. Als er mogelijkheden zijn, zal hij daarnaar kijken. Maar de kans dat de huldiging ergens anders dan in de Kuip zal zijn acht hij klein.