Ralf Seuntjens terug naar Nederland vanwege tumor

Bij voetballer Ralf Seuntjens is een tumor ontdekt. De 33-jarige aanvaller van het FC Imabari verkaste twee maanden geleden van NAC Breda naar de Japanse club op het derde niveau, maar is dinsdag halsoverkop teruggekeerd naar Nederland.

"In Japan ben ik met een schouderblessure naar het ziekenhuis gegaan. De uitslag van de CT-scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet", laat Seuntjens weten in een bericht op Instagram.

"Er is een tumor gevonden. Ik ben gister al in het ziekenhuis in Nederland geweest om zo spoedig mogelijk een traject te starten."

In Nederland speelde Seuntjens, wiens broer Mats onder contract staat bij Fortuna Sittard, onder meer voor FC Den Bosch, VVV-Venlo, De Graafschap en NAC Breda.