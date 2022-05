Rutte tegen Oekraïense parlement: 'Deze oorlog gaat om onze gezamenlijke toekomst'

"Deze oorlog gaat om onze gezamenlijke toekomst." Dat zei premier Rutte vanochtend in een videotoespraak voor het Oekraïense parlement. De beelden werden enkele uren later pas naar buiten gebracht.

Rutte zei dat hij vooral wilde overbrengen dat Nederland achter Oekraïne staat. "En we blijven achter jullie staan totdat vrede, vrijheid en democratie zijn hersteld in jullie land. Er kan geen andere uitkomst zijn."

In de speech sprak de premier van "meedogenloze, onrechtvaardige en verwoestende" Russische agressie gebaseerd op leugens. "Het lijkt op de strijd tussen David en Goliath, en we weten allemaal wie die heeft gewonnen."

De Russische president Poetin dacht volgens Rutte een makkelijke overwinning te kunnen behalen. "Maar dat was een zware misrekening, want het tegenovergestelde is gebeurd". Volgens de Nederlandse premier zijn de westerse democratische krachten "meer verenigd dan ooit".

EU

Hij verzekerde het parlement dat Oekraïne kan blijven rekenen op militair materieel, mocht dat nodig zijn in een nieuwe fase van de oorlog. Tot nu toe heeft Nederland onder meer antitankwapens die kant op gestuurd en binnenkort gaan ook pantserhouwitsers naar Oekraïne.

Rutte ging verder uitgebreid in op de band met de EU, waar Oekraïne graag lid van wil worden. "Het is mij duidelijk dat de familieband elke dag sterker wordt", zei de Nederlandse premier. En ook: "We moeten elke kans grijpen om de samenwerking te intensiveren."

Over een eventueel versneld lidmaatschap van de EU sprak Rutte niet. Oekraïne wil dat graag, maar Rutte is daar geen voorstander van. "Vandaag is de kern: familie is familie en er is een oorlog te winnen. En winnen gaan jullie." De premier verzekerde dat de EU Oekraïne zal blijven steunen "ook tegen een hoge prijs".

Kijk hier naar de toespraak: