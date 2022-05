Enschedese vader en zoon opgepakt na reeks plofkraken

Samen met Duitse collega's heeft de Nederlandse politie vanochtend invallen gedaan in vijf panden in Enschede en in Gronau, net over de grens in Duitsland. Twee mannen, een vader (43) en zijn zoon (19) uit Enschede, zijn opgepakt.

Zij worden ervan verdacht dat ze voor een bende snelle, dure auto's hebben geregeld waarmee ten minste zeventien plofkraken op geldautomaten in Duitsland zijn gepleegd, meldt RTV Oost. Daarbij werd volgens de Duitse politie voor een miljoen euro buitgemaakt en voor bijna twee miljoen euro schade aangericht.

De aanhoudingen zijn het resultaat van langdurig politieonderzoek dat vorig jaar al begon. Daarbij viel op dat de bende niet alleen in het grensgebied met Nederland toesloeg, maar ook in het Saarland en Hessen, op vele honderden kilometers afstand van de grens. De zaak werd door de Duitse regionale politiekorpsen overgedaan aan het landelijke Bundeskriminalamt dat begon samen te werken met de Nederlandse politie.

Grote operatie

Hoe de politie de twee nu opgepakte mannen op het spoor kwam, is onduidelijk. Ze werden vanochtend vroeg opgepakt tijdens een grote operatie waarbij de politie met tientallen agenten en politiehonden woonhuizen en kantoor- en bedrijfspanden doorzocht. Er zijn telefoons, computers en documenten in beslag genomen.

De twee verdachten worden vandaag nog voorgeleid aan de rechter-commissaris, die ook een besluit moet nemen over het begin van een uitleveringsprocedure.

Letselschadebureau

Volgens RTV Oost is de 43-jarige verdachte de directeur van een letselschadebureau die vorig jaar is veroordeeld wegens fraude en verduistering. Hij zou door verzekeraars uitgekeerde letselschadebedragen van zijn cliënten hebben verduisterd en kreeg veertien maanden celstraf. Omdat hij in hoger beroep ging, zat hij tot vanochtend niet vast.

Zijn zoon haalde december 2020 de media toen hij met een peperdure auto op hoge snelheid de gevel van een woning in Enschede ramde. Hij zei dat hij moest uitwijken voor een vrouw met kind.

Het onderzoek naar de plofkraakbende gaat door. De Duitse politie zegt nog geen idee te hebben wie verantwoordelijk is voor de plofkraken zelf. Vorig jaar werden in Duitsland ruim 400 geldautomaten tot ontploffing gebracht, net zoveel als in 2020. Sinds het laatste kwartaal van 2021 is sprake van een stijging, die zich begin 2022 heeft voortgezet.