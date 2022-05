Kampioensrapport Ajax: Timber en Mazraoui uitblinkers, Rensch onvoldoende

Ajax werd woensdagavond voor de 36ste keer kampioen van de eredivisie. De Amsterdammers kenden een ijzersterke eerste seizoenhelft met wervelend voetbal en een waterdichte defensie. De laatste maanden was het spel heel stroef, maar werden de punten wel binnengehaald. Tijd voor de eindrapporten. Om in aanmerking te komen voor een cijfer moet een speler vijftien of meer competitieduels hebben gespeeld.

Erik ten Hag - NOS

"Never a dull moment", zei Ten Hag al eens en ook dit seizoen was het op zijn zachtst gezegd een bewogen jaar. Vaker dan hem lief was moest de trainer reageren op randzaken. In de zaak van Marc Overmars, de zaak van Quincy Promes en 'de coronarel' kwam de trainer als eerste aan het woord. De ene keer succesvoller dan de andere. Op het veld liet de trainer zijn ploeg in de eerste seizoenshelft flitsend en overtuigend voetballen, maar hij zag dat het spel de laatste maanden haperde. Desondanks bleef Ajax, tot genoegen van de trainer, de punten op karakter binnenslepen. Ten Hag, die volgend seizoen overstapt naar Manchester United, nam zo afscheid in stijl. Ten Hag krijgt een 7 voor dit seizoen, maar als we kijken naar zijn prestaties van de afgelopen vierenhalf jaar dan zou dat eerder richting de 9 gaan.

Dusan Tadic - NOS

De naam van aanvoerder Dusan Tadic is bij Ajax de eerste die op het wedstrijdformulier wordt ingevuld. Sinds zijn komst miste hij geen wedstrijd voor de Amsterdammers: 126 op rij, een record. De buitenwacht twijfelde dit seizoen voor het eerst over de houdbaarheidsdatum van Tadic, maar met 13 goals en 18 assists was hij de meest waardevolle speler en liet hij zien nog niet klaar te zijn in Amsterdam. Steven Berghuis 6.5 Steven Berghuis waagde afgelopen zomer de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller moest in eerste instantie de concurrentie aangaan met rechtsbuiten Antony, maar speelde de meeste wedstrijden als aanvallende middenvelder. Hij paste zich op die positie moeiteloos aan en speelde Klaassen uit de basis. De laatste maanden was hij net als veel Ajacieden niet in vorm. Door de blessure van Antony kwam hij op zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie te spelen, maar juist op die plek speelde hij zijn minste wedstrijden. Sébastien Haller 7 Mocht Sébastien Haller op de laatste speeldag zijn voorsprong op zijn concurrentie behouden, dan is hij (nu 21 goals) de topscorer van de eredivisie. Na Luis Suárez en Dusan Tadic is Haller pas de derde Ajacied in de laatste twaalf jaar die dat lukte. Hij stevende daarom af op een hoog rapportcijfer, maar de laatste maanden stokte de productie. Niet voor niets passeerde Ten Hag zijn topscorer in de bekerfinale tegen PSV. Haller deed waarvoor hij gehaald was (doelpunten maken), maar toch klinkt er in Amsterdam nog altijd kritiek op zijn meevoetballende kwaliteiten. Antony 7+ Bijna iedereen is het er wel over eens dat Ajax met Antony een potentiële wereldster in handen heeft. Het zou goed kunnen dat de Braziliaans international deze zomer een mooie transfer gaat maken. Toch bekruipt het gevoel dat de rappe buitenspeler, met name in de eredivisie, meer uit zijn talenten kan halen. Vergeleken met Haller (28), Berghuis (18) en Tadic (31) is hij bij een stuk minder goals direct betrokken (12), al moet daarbij wel worden aangetekend dat zijn medespelers door zijn voortdurende dreiging meer ruimte krijgen. Brian Brobbey 7 Brian Brobbey speelde eigenlijk niet genoeg wedstrijden om in aanmerking te komen voor een cijfer, maar zijn rol in het kampioenschap was zo groot dat we voor hem een uitzondering hebben gemaakt. De aanvaller werd deze winter gehuurd van RB Leipzig. Ondanks dat hij door blessures lang niet alles speelde, waren zijn doelpunten van onschatbare waarde. Niet voor niets wil Ajax Brobbey graag terugkopen van de Duitsers.

Ryan Gravenberch - NOS

In tegenstelling tot veel van zijn teamgenoten speelde Ryan Gravenberch voor de winterstop wisselvallig, maar was hij met zijn dribbels en passing de laatste maanden juist een van de uitblinkers. De negentienjarige middenvelder zou er goed aan doen om nog een seizoen Ajax echt bij de hand te nemen (hij maakte dit seizoen maar twee doelpunten), maar het lijkt er sterk op dat hij Mazraoui volgt naar Bayern München. Davy Klaassen 6.5 Het was even slikken voor Davy Klaassen toen hij al vroeg in de competitie zijn basisplaats kwijtraakte. De aanvallende middenvelder keerde met een blessure terug van het Nederlands elftal en zag dat Berghuis het vervolgens verrassend goed deed op zijn positie. Mede door een aantal blessures knokte Klaassen zich de laatste maanden terug in de basis en kon hij zich als vanouds onderscheiden met belangrijke doelpunten. Edson Álvarez 6.5 Edson Álvarez is bij Ajax uitgegroeid tot het verlengstuk van de verdediging. Hoewel daar zijn kracht ligt, liet de Mexicaanse middenvelder daarnaast zien dat hij ook aan zijn voetballende kwaliteiten heeft gewerkt.

Jurriën Timber - NOS

Wie hem dit seizoen heeft zien spelen, zou denken dat er bij Ajax een routinier centraal achterin staat. Maar de twintigjarige Jurriën Timber beleefde afgelopen seizoen pas zijn grote doorbraak. Verdedigend was hij nauwelijks op een foutje te betrappen en ook aan de bal is hij heel comfortabel. De revelatie van dit seizoen heeft nog een contract tot 2024. Ajax zal er komende tijd alles aan doen om het toptalent te behouden. Daley Blind 6.5 Weinig spelers die zo'n haat-liefdeverhouding met de eigen supporters hebben als Daley Blind. De ervaren linksback speelt een degelijk seizoen met uitschieters naar boven, maar ook naar beneden. Juist op die slechte wedstrijden wordt hij vaak afgerekend. Maar Ten Hag liet hem, mede door zijn belangrijke rol in de opbouw, niet vallen. Niet voor niets is hij samen met Tadic de enige Ajax-speler die alle wedstrijden meedeed. Blind werd voor de zevende keer kampioen met Ajax en is nog maar één titel verwijderd van recordhouders Johan Cruijff en Sjaak Swart (8). Lisandro Martínez 7.5 Samen met Timber was Lisandro Martínez de constante factor achterin bij de Amsterdammers. Waar zijn kompaan in de verdediging uitblonk in zijn rust, zorgde Martínez voor het nodige gif. Ajax riep hem uit tot speler van het seizoen, een mooi compliment voor zijn uitstekende seizoen. Noussair Mazraoui 8 Hij speelde door blessures niet alle wedstrijden, maar Noussair Mazraoui liet dit seizoen zien dat hij klaar is om de stap naar Bayern München te maken. Met zijn enorme drang naar voren is de rechtsback een onmisbare schakel in het aanvalsspel van de Amsterdammers, maar juist ook in verdedigend opzicht heeft hij zich enorm ontwikkeld. Het wordt een lastige opgave voor Ajax om een waardige vervanger te vinden. Devyne Rensch 5 Rensch zou de opvolger van Mazraoui moeten worden, maar Ajax zal daar toch aan twijfelen na dit seizoen. De rechtsback, die in december nog werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, stelde als hij de kans kreeg teleur. Perr Schuurs 5.5 Perr Schuurs krijgt een krappe voldoende dit seizoen. Vorig seizoen leek het erop dat de verdediger de weg omhoog had ingezet, maar dit seizoen blijkt dat het niveau van Ajax net te hoog gegrepen is voor de Limburger. Nicolás Tagliafico 6+ Nicolás Tagliafico verloor dit seizoen de concurrentie met Blind. Ondanks die bijrol bleef de linksback populair bij de supporters. Dat vertrouwen betaalde hij terug met een beslissende assist tegen Feyenoord en een doelpunt in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Remko Pasveer - NOS