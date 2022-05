NS schrapt enkele treinen door tekort aan conducteurs

De NS schrapt enkele treinen uit de dienstregeling vanwege personeelsproblemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, heeft de spoorvervoerder naar eigen zeggen niet meer genoeg conducteurs, machinisten en ander personeel om alle treinen te laten rijden. Daarom is besloten enkele treinen tijdelijk niet meer te laten rijden. Mogelijk volgen in de zomer nog meer maatregelen.

Nu gaat het om de treinverbinding tussen Nijmegen en Rotterdam, die rijdt via Arnhem, Utrecht en Schiphol. Daar rijdt sinds eind vorig jaar elke tien minuten een intercity in beide richtingen. Maar vanaf maandag 13 juni rijdt die nog maar elk kwartier. In plaats van zes treinen per uur in beide richtingen, zijn het er dan nog vier.

Ook zijn sommige treinen op andere trajecten korter dan reizigers gewend zijn, laat de NS weten. "Het aantal vacatures voor hoofdconducteurs is op dit moment het grootst. Op een kortere trein werken minder conducteurs. Zo voorkomt NS dat de dienstregeling op meer lijnen aangepast moet worden", aldus de vervoerder.

Reclamespotjes

Volgens de NS lukte het de afgelopen maanden nog om alle treinen te laten rijden, maar is die tijd nu voorbij. "Door een extra beroep op onze collega's te doen, konden we de impact voor reizigers nog voorkomen. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, waardoor NS deze zomer mogelijk meer maatregelen moet nemen en belemmerd wordt in de beoogde groei."

Al meer dan een jaar zijn er in Nederland meer vacatures dan werklozen. Net als veel andere sectoren, heeft ook het openbaar vervoer te kampen met die krapte. Om meer personeel te werven, heeft de NS het budget daarvoor nu "fors uitgebreid", laat de vervoerder weten. Zo zijn er de laatste weken al veel reclamespotjes te zien op stations, televisie en online.