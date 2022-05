Duizenden extra klanten kloppen aan bij de voedselbank

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten met 15 procent gestegen, dat komt neer op zo'n 6000 huishoudens, zegt voorzitter Leo Wijnbelt van koepel Voedselbanken Nederland tegen het Nederlands Dagblad.

Wijnbelt noemt die stijging aanzienlijk. Hij benadrukt dat de aantallen per voedselbank verschillen. "Sommige zullen geen stijging zien, andere juist een grotere stijging."

Volgens de voorzitter zijn de nieuwe klanten niet alleen mensen met een minimuminkomen. "Het breidt zich razendsnel uit naar mensen met een modaal inkomen. Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop gaat, hebben zij direct een probleem."

Stijgende energieprijzen

Woordvoerders van de regionale voedselbanken noemen ook de hoge energieprijzen als oorzaak van het stijgende aantal klanten. "Als je vorig jaar een nieuw energiecontract hebt afgesloten voor drie jaar, heb je nog gunstige prijzen. Voor anderen geldt dat niet. Dat zien we bij zowel nieuwe als bestaande klanten van de voedselbank terugkomen", zegt een woordvoerder van de voedselbank in Alphen aan den Rijn.

De voedselbank in Amsterdam verwacht de komende maanden een stijging van het aantal klanten, als meer mensen een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Wijnbelt zegt dat de voedselbanken vooralsnog geen problemen hebben om ook de nieuwe klanten van voedsel te voorzien. Maar, zegt hij, "er kan een moment komen dat er niet genoeg is".

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet ook een toename van financiële problemen bij mensen met een modaal inkomen. Het instituut krijgt "veel meer dan anders" berichten van mensen die niet rond kunnen komen, zei een woordvoerder eerder deze week tegen de NOS. "Meer dan de helft van de vragen gaat over hun energierekening, en dan hebben we april nog niet eens goed in beeld."