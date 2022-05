Oekraïne voetbalt weer, met emotionele oefenzege in aanloop naar play-offs WK

Het nationale voetbalelftal van Oekraïne is voor het eerst sinds de Russische inval weer in actie gekomen. Deze emotionele avond was tevens de start van de voorbereiding op de WK-kwalificatie volgende maand.

Op 1 juni speelt Oekraïne in de play-offs in Glasgow tegen Schotland. De winnaar van dat duel speelt vier dagen later voor een WK-ticket in Cardiff tegen Wales.

In de eerste van de drie oefenduels werd woensdag met 2-1 gewonnen van Borussia Mönchengladbach, door doelpunten van Michailo Moedrik en Oleksandr Pichaljonok. Voor de internationals uit de Oekraïense competitie was het de eerste voetbalwedstrijd sinds maanden.

Volkslied

"Toen ik het volkslied zong, had ik tranen in mijn ogen", aldus bondscoach Oleksandr Petrakov. "Het was goed om te laten zien dat wij als land nog lang niet verloren zijn."