In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een woning. Het huis in de wijk IJsselmonde raakte 'behoorlijk' beschadigd, zegt de politie, die binnen niemand aantrof.

Op foto's is te zien dat het raam van het huis is beschadigd.

Ook ligt er een snoer over de straat en de stoep, dat bij het huis uitkomt: