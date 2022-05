Noord-Korea maakt melding van eerste coronageval

Noord-Korea heeft voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie melding gemaakt van een uitbraak van het virus in het land. Leider Kim Jong-un heeft de nationale noodtoestand afgekondigd en een lockdown ingesteld in het hele land.

Volgens het staatspersbureau KCNA gaat het om de zeer besmettelijke subvariant van omikron, BA.2, die is vastgesteld in hoofdstad Pyongyang. Om hoeveel besmettingen het gaat en waar het virus vandaan is gekomen is niet bekendgemaakt.

De eerste publieke erkenning van een coronabesmetting wijst mogelijk op een grote crisis in het land, dat internationale hulp met vaccinaties heeft geweigerd. Zodoende zijn er geen officiële cijfers over besmettingen en vaccinaties in het land.

Dat Noord-Korea de afgelopen twee jaar gevrijwaard is gebleven van het virus wordt overigens alom betwijfeld, aangezien buurlanden Zuid-Korea en China wel grote uitbraken kenden.