Schikking van miljard dollar in zaak ingestort flatgebouw Miami

Overlevenden en nabestaanden van de ramp rond de ingestorte flat vorig jaar in de buurt van Miami, zijn een schikking van bijna een miljard dollar overeengekomen met partijen die zij verantwoordelijk houden voor het drama.

Bij de gedeeltelijke instorting van het appartementencomplex van twaalf verdiepingen in Surfside, een kustplaatsje ten noorden van Miami Beach, kwamen op 24 juni 2021 98 mensen om het leven. Na de ramp werd door hulpdiensten ruim een maand lang gezocht naar lichamen onder het puin.

Nog altijd is niet formeel vastgesteld wat de oorzaak was van de gedeeltelijke instorting. Wel bleek dat al in 2018 was gewaarschuwd voor grote schade aan de constructie van het gebouw, dat werd opgeleverd in 1981.

Er is nu een schikking van 997 miljoen dollar (947 miljoen euro) overeengekomen met onder meer verzekeraars en projectontwikkelaars. Er waren tien partijen aangeklaagd. De schikking moet nog worden bekrachtigd door de rechter.