'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's'

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ziekenhuizen midden in de coronacrisis ontmoedigd om hun intensive care met extra bedden uit te breiden, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Sommige ziekenhuizen zouden zelfs het advies hebben gekregen bedden te "schrappen".

De belangrijkste twistpunten tussen het ministerie en de ziekenhuizen waren de vergoeding voor de IC-bedden en de voorwaarden waaronder de extra capaciteit moest worden geregeld.

Na de eerste golf, in juni 2020, maakte de sector een plan om het aantal IC-bedden te verhogen. VWS maakte een half miljard euro vrij en per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel bedden er op de afdeling bij zouden komen. Het totale aantal zou zo stapsgewijs groeien van 1000 naar 1700 bedden.

Gefixeerd op getallen

Volgens NRC blijkt uit een reconstructie dat Haagse ambtenaren zich daarna zodanig fixeerden op de afgesproken getallen, dat ziekenhuizen die in de maanden daarna meer wilden uitbreiden daarin financieel niet werden gesteund. Zo zou het ministerie een vergoeding hebben afgewezen voor twee ziekenhuizen in Amsterdam die in december 2020 hun IC moesten uitbreiden vanwege de toestroom van patiënten.

Het ministerie zou met zeker een op de vijf ziekenhuizen hebben gesteggeld over IC-bedden. Minstens vier kregen in december 2020 het advies bedden te "schrappen', terwijl het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding op dat moment adviseerde het aantal bedden uit te breiden. Zes ziekenhuizen namen een advocaat in de arm en bereidden een kort geding voor om de vergoeding af te dwingen.

Verhoging aantal bedden voorkomen

Uit interne notities blijkt volgens NRC dat het departement zich ervan bewust was dat door de discussie over geld de IC-uitbreiding in gevaar kon komen. Toch werd omwille van de financiën op een bepaald moment "maximaal ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden", schreven ambtenaren aan de minister.

NRC schrijft dat het ministerie vorige maand om een reactie is gevraagd, maar dat het departement niet in staat was antwoord te geven op de vragen, "als ze überhaupt al zijn te achterhalen", zei een woordvoerder.