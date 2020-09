Dit doet novitsjok, het gif dat in Navalny's lichaam werd gevonden

"Je kunt het op verschillende manieren binnenkrijgen", legt toxicoloog Ruud Busker van TNO uit. "Door inademing, contact met de huid of door inname als het bijvoorbeeld in eten of drinken zit." Navalny zou volgens zijn woordvoerder niet goed zijn geworden na het drinken van een kop thee.

Welk type novitsjok er in het lichaam van Navalny werd gevonden, is nog niet duidelijk. Maar wat alle soorten novitsjok met elkaar gemeen hebben is dat ze erg gevaarlijk zijn.

Novitsjok, letterlijk 'nieuwkomer' in het Russisch, is eigenlijk een verzamelnaam voor een bepaalde groep zenuwgassen. In de jaren 70 en 80 werd het in de toenmalige Sovjet-Unie als chemisch wapen ontwikkeld.

Vandaag maakte de Duitse regering bekend dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny toch is vergiftigd . In zijn lichaam troffen Duitse artsen sporen aan van het zenuwgif novitsjok. Maar wat is dat precies voor spul?

Als het gif eenmaal het lichaam binnen is getreden, is het erg agressief. "De verschijnselen kunnen divers zijn, wat onder andere afhankelijk is van hoe het is binnengekomen. Maar in de meeste gevallen raakt bij zulke stoffen het zenuwstelsel overprikkeld en uiteindelijk verlamd", zegt Busker. De ademhaling raakt belemmerd en uiteindelijk kan vergiftiging leiden tot hersenschade of de dood.

Volgens de artsen in Duitsland is Navalny inmiddels wel buiten levensgevaar. Maar het zal lang duren voordat hij hersteld is.

Meerdere slachtoffers

Navalny is niet het eerste slachtoffer van vergiftiging met novitsjok. Ook de Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter werden in 2018 in het Engelse Salisbury vergiftigd. Ze overleefden dat ternauwernood. In het nabijgelegen Amesbury raakte ook een stel vergiftigd door het spul. De vrouw overleefde het niet.

Ook deze vergiftigingszaken trokken veel aandacht: