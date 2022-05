Ten Hag neemt afscheid in stijl en is Overmars niet vergeten: 'Vooral ook zijn titel'

"Erik bedankt!", klonk het woensdagavond in de Johan Cruijff Arena. Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen naar Manchester United en nam in de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen (5-0) afscheid in stijl.

"Deze club doet me veel", zei Ten Hag. "Het is dus een dubbel gevoel, want ik weet dat dit mijn laatste thuiswedstrijd is. Het was een geweldig mooie reis. Met heel veel mooie prijzen. Ik denk dat we ook wat achterlaten..."

Ten Hag kwam vierenhalf jaar geleden naar Amsterdam. De trainer erkende dat hij een moeilijk begin kende in Amsterdam, maar drie kampioenschappen en mooie successen in Europa later hebben de supporters Ten Hag in hun hart gesloten. "Laat ik het zo zeggen. Ook al was het in het begin moeilijk: deze Tukker is Ajacied geworden."