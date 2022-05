Dumfries en De Vrij verslaan De Ligt in finale Coppa Italia

Inter heeft de tweede hoofdprijs van het seizoen binnen. Na de Italiaanse Supercup, die in januari werd veroverd, is de Italiaanse beker nu ook een prooi voor de ploeg uit Milaan. Net zoals in de Super Cup was Juventus het slachtoffer. Woensdagavond won Inter na verlening met 4-2.

Er deden met Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter) en Matthijs de Ligt (Juventus) drie Nederlanders mee, die allemaal rol van betekenis in de bekerfinale speelden.

De Milanezen kwamen al snel op voorsprong. Nicolò Barella trok in de zevende minuut naar binnen en schoot van afstand schitterend raak. Vlak na rust draaide Juventus de wedstrijd om. Alex Sandro schoot van afstand, maar minder fraai dan Barella, raak via het been van Alvaro Morata (1-1). Twee minuten later scoorde Dušan Vlahović uit een rebound.

Inter toonde zich veerkrachtig, al had kreeg het daarbij wel wat hulp van de scheidsrechter. Lautaro Martinez ging gewillig onderuit na een duel met Leonardo Bonucci. De toegekende strafschop werd zeer overtuigend de kruising in gejaagd door Hakan Çalhanoğlu (2-2).