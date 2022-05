'Alfred Schreuder akkoord met Ajax over opvolging Ten Hag'

Alfred Schreuder wordt de opvolger van Erik ten Hag als trainer van Ajax. Dat melden diverse media. Schreuder is op dit moment trainer van Club Brugge. Hij is nog volop in strijd om het Belgisch landskampioenschap. Club Brugge versloeg woensdagavond concurrent Union met 1-0 en zette een grote stap richting titelprolongatie in België.

Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen naar Manchester United. Schreuder werkte eerder in Amsterdam. Hij was assistent van Ten Hag in het seizoen 2018-2019. Daarna werkte hij Hoffenheim als hoofdtrainer en als assistent van Ronald Koeman bij Barcelona.

Clausule 1,5 miljoen

Algemeen directeur Edwin van der Sar wilde rond de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen nog niet bevestigen dat Schreuder de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. Hij wilde wel kwijt dat Ajax nog voor het einde van het seizoen een nieuwe hoofdtrainer presenteert. De kampioen van Nederland sluit zondag het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Eerder op woensdag meldden Belgische media al dat Schreuder een optie in zijn contract bij Club Brugge staan dat hij voor 1,5 miljoen euro mag vertrekken.