Mazraoui bevestigt na titel Ajax overstap naar Bayern: 'Nog wel moeite met Duits'

Noussair Mazraoui stapt over van Ajax naar Bayern München. De Marokkaanse vleugelverdediger bevestigde na de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Heerenveen (5-0) dat hij een contract heeft getekend bij de Duitse kampioen.

"Hoe het met mijn Duits gaat? Heb ik nog moeite mee, maar komt goed", grapte Mazraoui na afloop van de kampioenswedstrijd.

Staande ovatie

De rechtsback kreeg na een klein uur een staande ovatie van het Amsterdamse publiek toen hij werd gewisseld. Het raakte Mazraoui, die na zestien jaar afscheid neemt van Ajax.

"Ik had niet verwacht dat ik zo'n staande ovatie zou krijgen. Het maakte het nog mooier. Ik wil de supporters een ding zeggen: 'Ik houd van jullie allemaal.'"

Eerder op de dag zei technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München al zich te verheugen op de komst van Mazraoui. "Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken. Veel grote clubs in Europa zijn op zoek naar een aanvallend ingestelde rechterverdediger. Mazraoui heeft zich de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld in deze rol. Ik ben echt opgelucht dat we een akkoord met hem hebben bereikt."