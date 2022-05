Feyenoord wint potje zomeravondvoetbal van Go Ahead Eagles en wordt derde

Feyenoord heeft de derde plek nu officieel in handen. Dankzij een magere uitoverwinning op Go Ahead Eagles (1-0) is het in ieder geval zeker dat Feyenoord in de voorrondes van de Europa League mag spelen. Ook Go Ahead Eagles kan Europa nog in, maar straalde dit vanavond niet uit.

Bij de Rotterdammers kregen enkele wisselspelers, zoals Jorrit Hendrix, Patrik Wålemark en Alireza Jahanbakhsh een kans. Met deze spelers maakte Feyenoord in de eerste helft een tamme indruk. Go Ahead Eagles probeerde het wel, maar ook bij de ploeg van Kees van Wonderen leek de echte wil te ontbreken. Toch was de sfeer opperbest op de tribunes in Deventer. Dit kwam door de prestaties van rivaal PEC Zwolle, dat vanavond degradeerde.