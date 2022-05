Twente wint van Groningen op emotionele avond en pakt Europees ticket

FC Twente heeft dankzij een overwinning op FC Groningen (3-0) de vierde plek in de eredivisie veiliggesteld, de positie die toegang verschaft tot de voorrondes van de Conference League. Ver na afloop van de eigen wedstrijd kregen de Enschedeërs goed nieuws uit Utrecht, dat in de laatste minuut 2-2 maakte tegen AZ.

De Groningers verloren voor de zesde keer op rij, maar zijn nog steeds in de race voor een ticket in de play-offs voor Europees voetbal.

Twente en Groningen kregen allebei mogelijkheden. Het lukte in de eerste helft alleen Twente-aanvaller Vaclav Cerny om zo'n mogelijkheid te verzilveren. Na een goede actie van teamgenoot Joshua Brenet kon de Tsjech de bal van dichtbij hard en hoog in het doel schieten (1-0). Hij droeg de treffer op aan Jody Lukoki.

Twee keer Limnios

Ruim twintig minuten na rust strafte Dimitris Limnios een fout in de Groningen-defensie af. De Griek schoot via een been en de onderkant van de lat raak (2-0).

Dertien minuten later maakte Limnios door een simpele intikker zijn tweede doelpunt. Na deze treffer werd er niet meer gescoord, waardoor de avond werd afgesloten met een lach en een traan.

Er was voor de wedstrijd een indrukwekkend eerbetoon voor de overleden speler Jodi Lukoki.