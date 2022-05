PEC Zwolle na tien jaar eredivisie gedegradeerd na nederlaag bij Sparta

Met nog één wedstrijd te gaan is PEC Zwolle na tien seizoenen gedegradeerd uit de eredivisie. Na een 2-0 nederlaag op het Kasteel tegen Sparta is de zestiende plek, die recht geeft op play-offs, onbereikbaar geworden voor de Zwollenaren.

Bij Sparta begon trainer Maurice Steijn woensdagavond pas aan zijn derde wedstrijd, nadat hij het overnam van de opgestapte Henk Fraser. En niet zonder succes. De eerste wedstrijd werd in de laatste seconden een punt gehaald tegen AZ, de wedstrijd erna werd knap gewonnen in Groningen.

Door die resultaten was Sparta over PEC heen gewipt, en had het twee punten meer. PEC Zwolle stond helemaal onderaan met 27 punten en moest winnen om een kans te maken op lijfsbehoud.