Fortuna moet nog vrezen voor degradatiespook na nederlaag tegen Vitesse

Fortuna Sittard heeft in eigen huis met 2-1 verloren van Vitesse. Door de nederlaag - en de overwinning van Sparta op PEC Zwolle - zakt Fortuna naar de zestiende plek, een plek die verplicht tot het spelen van play-offs voor lijfsbehoud.

Ondanks de afwezigen kreeg Fortuna vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid op de 1-0. Hajek hield opzichtig vast in zijn eigen strafschopgebied, waarna scheidsrechter Pol van Boekel niets anders kon dan een penalty geven. Paul Gladon schoot de strafschop koeltjes binnen.

Toch kreeg Fortuna nog voor rust een domper te verwerken. In de blessuretijd werd Million Manhoef diep gestuurd door Riechedly Bazoer. Met links rondde hij beheerst af voor de gelijkmaker. In de 64ste minuut kwam Fortuna zelfs 2-1 achter door Loïs Openda. Hij kopte een voorzet van rechtsback Eli Dasa via de onderkant van de lat binnen.