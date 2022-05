Willem II heeft zondagmiddag klein wonder nodig na gelijkspel bij Cambuur

Het is penibel, maar er is nog hoop op eredivisievoetbal voor Willem II volgend seizoen. Door in de tweede helft een achterstand goed te maken bij SC Cambuur (1-1) kan het volgende week thuis tegen FC Utrecht directe degradatie afwenden - en als het meezit zelfs nacompetitie ontlopen. Al is er wel een wonder voor nodig.

Met een volgepakt uitvak, waar de meegereisde Tilburgers elkaar opjutten met een megafoon, trok Willem II dapper ten strijde in Leeuwarden. Goed voetbal was het niet, maar dat is een zeldzaamheid bij clubs in degradatienood.

Binnen twintig minuten had het al helemaal mis kunnen gaan voor Willem II, toen Cambuur-linksbuiten Issa Kallon op aangeven van Roberts Uldrikis een enorme kans om zeep hielp. Op dat moment kwam Sparta thuis tegen PEC Zwolle op 2-0, een linke stand voor Willem II. Want na winst voor Sparta en eigen verlies zou degradatie praktisch een feit zijn.

Köhn houdt Willem II in leven

De wereld van de Tilburgers stortte even in toen een afstandspoeier van Sekou Sylla - hij schiet zelden op doel - vlak voor rust zo de kruising in vloog. Vervolgens moest de ploeg van Kevin Hofland wel, en dat bleek na rust: Willem II wekte zichzelf tot leven.

De aanvallende linksback Derrick Köhn legde de bal even klaar voor zijn linker en mikte tien minuten na rust diagonaal raak. Tilburg leefde nog en Cambuur kon niks meer klaaspelen in eigen huis, maar hoe graag Willem II ook wilde, een overwinning zat er niet meer in.

De beslissing voor de Tilburgers valt volgende week. Thuis tegen FC Utrecht. De ploeg van Hofland moet winnen, en dan hopen dat Sparta en/of Fortuna Sittard punten verspelen.