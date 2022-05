RKC uit degradatiezorgen na overwinning op Heracles, dat nog niet uit problemen is

RKC Waalwijk heeft woensdagavond thuis met 2-0 gewonnen van Heracles Almelo, en is nu officieel zeker van lijfsbehoud. Heracles moet nog alle zeilen bijzetten in de laatste speelronde. Ze hebben nu twee punten meer dan nummer zestien Sparta, een plek die verplicht tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud.

Oppermachtig RKC

RKC was vanaf het begin oppermachtig. In de 20ste minuut profiteerde Finn Stokkers van een te korte terugspeelbal van Heracles-middenvelder Luca de la Torre. Stokkers legde de bal af op Michiel Kramer, die de bal in een leeg doel schoof.