PSV boekt zege op NEC, maar ziet Ajax in Amsterdam landskampioen worden

PSV liep met het lichaam door het Philips Stadion, maar was in gedachten in de Johan Cruijff Arena. Thuis tegen NEC tikte PSV zich woensdagavond naar winst (3-2), maar negentig minuten lang ging er een oor uit naar wat Ajax zou doen thuis tegen Heerenveen. Ajax won en is daardoor landskampioen, PSV is voor het tweede jaar op rij tweede.

Toch begon PSV alsof het ergens stiekem hoopte op een wonder. Want wat als Heerenveen zou stunten? Ook als een Friese stunt in Amsterdam onwaarschijnlijk leek, wilde PSV vertrekkend trainer Roger Schmidt - hij verhuist naar Benfica - en Eran Zahavi een mooie afscheid in Eindhoven geven.