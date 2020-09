Geen dag zonder Messi in Barcelona: ook geen nieuws is groot nieuws

Onder grote belangstelling arriveert Jorge Messi in Barcelona - NOS

Hoe schimmiger de signalen zijn over de toekomst van Lionel Messi, hoe meer er over de Argentijnse stervoetballer wordt gespeculeerd. Een bezoek van vader en zaakwaarnemer Jorge Messi aan Barcelona zwengelde de geruchtenmolen weer flink aan. "Moeilijk", vond Messi senior het om nu iets zinnigs te zeggen over de toekomst van zijn zoon. Hij gebruikte het woord in totaal drie keer, om de ernst van de situatie te benadrukken. Jorge Messi landde woensdag onder grote belangstelling in Barcelona, waar hij overleg zou voeren met de club die 700 miljoen euro voor zijn aanvoerder wil hebben. Messi wil weg. Hij kwam zondag niet opdagen bij de coronatest en miste de eerste trainingen onder leiding van de nieuwe coach Ronald Koeman. Elke dag liveblogs Het is een soap die heel voetbalminnend Spanje bezighoudt. Elke dag worden er liveblogs volgeschreven met de laatste ontwikkelingen. Ook geen nieuws is groot nieuws.

Een jonge Messi-fan bij het trainingscomplex van Barcelona - ANP

"Bij Manchester City zijn we nog niet begonnen aan de voorbereiding, dus er is niets gezegd over de komst van Messi", zegt Eric García, een Catalaan in Engelse dienst wiens woorden gretig worden opgepikt. Manchester City wil Messi graag inlijven en zou zelfs een constructie bedacht hebben om die eerder genoemde 700 miljoen op te hoesten. De investeringsmaatschappij City Football Group zou hem voor vijf jaar willen contracteren, waarna Messi eerst drie jaar in de Premier League zou spelen en dan nog twee seizoenen bij zusterclub New York City FC in de Amerikaanse Major League Soccer. Auto van Bartomeu Maar misschien blijft hij toch in Barcelona. Een verslaggever van de Catalaanse tak van radiozender SER spotte de auto van voorzitter Josep Maria Bartomeu voor het huis van Jorge Messi.

Warempel, Bartomeu zat helemaal niet in de auto. Na een korte stop reed het voertuig weer verder. Na wat research bleek het kenteken ook niet overeen te komen met dat van de Barça-preses, maar er was in elk geval weer even voor wat opschudding gezorgd. Het enige wat Jorge Messi op deze lange dag prijsgaf, was: "Ik heb niet met Pep gesproken." Pep is Josep Guardiola, de trainer van Manchester City. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Chaos bij de club Intussen worden alle meningen breed uitgemeten, zoals die van Frenkie de Jong voor de camera van de NOS. Zijn constatering dat het een chaos was bij de club, kwam wel aan bij de internationale media. Frenkie de Jong over de crisis bij Barcelona:

