Ajax kroont zich voor 36ste keer tot landskampioen na simpele zege op Heerenveen

De weg naar het kampioenschap was na het openingsdoelpunt geplaveid. Waar Ajax de laatste maanden moeite had om de wedstrijden snel te beslissen, lukte dat tegen de Friezen wel.

Na een aftastend begin kwamen de Amsterdammers na een kleine twintig minuten op voorsprong. Nicolás Tagliafico moest het dit seizoen vaak doen met een bijrol, maar vertolkte nu een hoofdrol. De Argentijn was het eindstation van een mooie aanval en schoot de bal knap in de verre hoek.

Ajax had alle voorbereidingen voor de huldiging getroffen, op het Leidseplein in Amsterdam vierden de supporters al een feestje en de schaal was door KNVB-directeur Marianne van Leeuwen naar de Johan Cruijff Arena gebracht. Het enige wat nog even moest gebeuren: winnen van Heerenveen.

Ajax is woensdag voor de 36ste keer kampioen geworden van de eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag beleefde een makkelijke avond in de Johan Cruijff Arena en stelde met speels gemak de titel veilig tegen Heerenveen: 5-0.

Ondanks goede kansen voor Berghuis (van dichtbij over) en invaller Mohammed Kudus (lat) lukte het Ajax in eerste instantie echter niet om de score na rust verder uit te breiden. Toch hadden de supporters na een klein uur reden tot klappen.

Noussair Mazraoui werd op dat moment namelijk naar de kant gehaald en het Ajax-publiek trakteerde hem op een staande ovatie. De rechtsback speelde een ijzersterk seizoen en vandaag werd duidelijk dat hij naar Bayern München vertrekt.

Ajax kwam in de tweede helft geen moment meer in de problemen en zag Brian Brobbey in de slotfase voor de 4-0 zorgen. De huurling van RB Leipzig had ondanks het geringe aantal minuten een belangrijke rol in het kampioenschap van Ajax en droeg ook tegen Heerenveen zijn steentje bij met een simpel intikkertje.

Het slotakkoord was voor Edson Álvarez (5-0) en zo werd Ajax voor de 36ste keer in de clubhistorie kampioen van de eredivisie. De ploeg van Ten Hag krijgt later op de avond de kampioenschaal uitgereikt van oud-Ajacied Jari Litmanen en wordt daarna op het veld gehuldigd.