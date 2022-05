Vervolgd voor poging tot moord, maar Promes blijft scoren voor Spartak Moskou

Er hangt Quincy Promes een flinke rechtszaak boven het hoofd. De 30-jarige aanvaller, die onder contract staat bij Spartak Moskou, wordt in Nederland vervolgd voor poging tot moord. Hij zou in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie hebben gestoken.

In afwachting van de rechtszaak speelt Promes nog gewoon bij zijn club. En met succes: Spartak Moskou plaatste zich dankzij een doelpunt van Promes voor de finale van de Russische beker. Spartak was thuis met 3-0 te sterk voor Jenisej Krasnojarsk.

Openingstreffer

Promes nam na 21 minuten het openingsdoelpunt voor zijn rekening tegen de nummer 5 van de eerste divisie, het tweede niveau van Rusland. Spartak neemt het in de finale op tegen stadgenoot Dinamo Moskou, dat dinsdag Alania Vladikavkaz met 3-0 versloeg.

In de competitie staat Spartak op een teleurstellende negende plaats. Promes maakte dit seizoen zes goals.