Fotograaf geeft wereldberoemde foto van 'napalmmeisje' aan paus

De Vietnamese Nick Ut maakte op 8 juni 1972 de wereldberoemde foto van de toen 9-jarige Kim Phuc, die naakt over straat rende na een napalm-bombardement door Zuid-Vietnam. Na het maken van de foto legde Ut zijn camera weg en bracht hij Phuc naar het ziekenhuis. Dat redde haar leven. In 1973 won hij de World Press Photo en de Pulitzer-prijs met de foto, die de geschiedenisboeken in is gegaan als het bekendste beeld uit de Vietnamoorlog.

De wereldberoemde foto van het Vietnamese 'napalmmeisje' is vandaag door de fotograaf cadeau gedaan aan de paus. Fotograaf Nick Ut en de inmiddels 59-jarige Kim Phuc waren bij de audiëntie van de paus aanwezig in Vaticaanstad en spraken allebei een paar minuten met hem. Het tweetal wilde met het cadeau stilstaan bij hoe verschrikkelijk oorlogen zijn.

"Een halve eeuw later, als overlevende, mag ik van mezelf zeggen dat we geen oorlog willen, maar vrede. De wereld heeft vrede nodig", zei Phuc vandaag. Ut sprak over het moment van de foto. "Die ochtend regende het bommen op de stad, iedereen rende weg."

Ut maakte een paar foto's en hield op nadat hij de later wereldberoemde plaat had geschoten. "Toen moest ik ingrijpen. Ik gooide water over Kim. Ik heb zoveel mogelijk kinderen in mijn bus gezet en naar het ziekenhuis gebracht."

Tijdens de aanval liep Phuc derdegraads brandwonden op haar rug en armen op. Ze bleef een jaar in het ziekenhuis. In 1984 werd ze geopereerd in Duitsland. Ondanks die operatie heeft ze nog altijd gezondheidsproblemen.

Op deze foto laat ze haar littekens zien: