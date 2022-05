St. Juste stapt over naar Sporting uit Lissabon en gaat Champions League in

St. Juste begon zijn carrière bij SC Heerenveen, waar hij ook in de jeugd speelde. Na twee seizoenen in het eerste maakte hij de overstap naar landskampioen Feyenoord, dat vierenhalf miljoen euro voor hem betaalde. Bij Feyenoord debuteerde St. Juste in de Champions League, en scoorde hij zelfs de winnende in blessuretijd tegen Napoli.

You can call him 𝙅𝙀𝙍 🟢⚪ Bem-vindo, @JeremiahStJuste ! ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/bYk39HWbMK

St. Juste speelde bij Feyenoord vooral op de rechtsbackpositie, maar kan ook centraal uit de voeten. Na twee seizoenen bij de Rotterdammers trok hij de aandacht van middenmoter Mainz, dat maar liefst acht miljoen euro voor hem overhad.

In de drie jaar die St. Juste in Duitsland sleet eindigde hij steevast in de grijze middenmoot. Wel trok hij de aandacht door het feit dat hij de snelste sprint af had gelegd in de Bundesliga, nog voor de pijlsnelle superspits Erling Haaland. Toenmalig bondscoach Frank de Boer had hem op het oog na een blessure van Stefan de Vrij, maar tot een debuut in Oranje kwam het nog niet.

Bij de uitgetreden kampioen Sporting heeft St. Juste weer de kans om Champions League te spelen. Sporting is met nog een wedstrijd te gaan zeker van de tweede plek, die recht geeft op directe deelname aan het miljoenenbal.