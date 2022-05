Schaduwregering Myanmar claimt controle over helft van het land

De schaduwregering van Myanmar beweert dat het leger inmiddels de controle heeft verloren over bijna de helft van het land. In deze gebieden maken gewapende verzetsbewegingen de dienst uit, stelt de leider van de zelfverklaarde Eenheidsregering in een interview met nieuwszender France 24.

Sinds de staatsgreep begin vorig jaar woedt in het Zuidoost-Aziatische land een burgeroorlog tussen het leger en diverse rebellengroeperingen. "We maken een enorme opmars", zegt Duwa Lashi La, plaatsvervangend president van de schaduwregering. "Het leger verliest ongeveer 50 tot 100 soldaten per dag. Wij gaan winnen."

Het volk is in verzet gekomen tegen de militaire machthebbers. Een jaar geleden richtte de zogenoemde Eenheidsregering de Volksverdedigingsmacht op. Deze militie heeft min of meer de handen ineengeslagen met rebellengroepen van etnische minderheden, die al jaren strijden tegen de Tatmadaw, het Myanmarese leger.

Leger benadert rebellengroepen

De militaire machthebbers hebben onlangs de rebellengroepen van minderheden uitgenodigd tot vredebesprekingen. De hoogste legerleider Min Aung Hlaing beloofde een dialoog met hem in eigen persoon. Maar zeker een van de voornaamste groeperingen, het bevrijdingsleger van de Karen-minderheid, heeft het verzoek afgewezen.

De Eenheidsregering was niet uitgenodigd voor de vredesonderhandelingen. De junta ziet de Eenheidsregering als een terroristische organisatie. Min Aung Hlaings verzoeningsstrategie met andere rebellengroepen wordt gezien als een poging om de verzetsbeweging uit elkaar te spelen.

Celstraf voor Aung San Suu Kyi

De schaduwregering bestaat onder meer uit politici van de partij van Aung San Suu Kyi. De democratisch gekozen leider is onlangs door een militaire rechtbank veroordeeld tot minstens zes jaar cel. De 75-jarige Suu Kyi wacht nog meer rechtszaken.

Ondertussen zijn er talloze berichten van executies, marteling en het platbranden van dorpen door militairen. Gisteren hebben regeringssoldaten drie dorpen in oppositiegebied brand gestoken, schrijft nieuwssite Myanmar Now. In een ander artikel stelt een overgelopen officier dat de Tatmadaw aan de verliezende hand is.