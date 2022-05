Acht jaar celstraf geëist tegen IS-vrouw Ilham B.

Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen IS-vrouw Ilham B. voor deelname aan een terroristische organisatie. Zij was de eerste vrouwelijke Syriëganger die de Nederlandse overheid ophaalde uit Syrië.

De 28-jarige B., afkomstig uit Gouda, reisde in 2013 met haar man naar het kalifaat om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Tegen haar loopt sinds 2016 een rechtszaak. Ze kon niet bij verstek worden veroordeeld, omdat ze bij de zitting aanwezig wilde zijn.

B. en haar man werden in augustus 2017 bij de val van Raqqa gevangen genomen, waarna de vrouw werd opgesloten in een Koerdisch gevangenenkamp. Vorig jaar werd B. samen met haar twee in Syrië geboren zoons (van 3 en 4 jaar oud) door een Nederlandse delegatie opgehaald.

'Volop overtuigd'

Volgens de officier van justitie heeft B. deelgenomen aan twee terroristische organisaties: IS en Jabhat-al-Nusra. "Voor beide organisaties waren mensonterende misdrijven als onthoofdingen doodnormaal. Ze zijn verantwoordelijk voor dood en verderf in Syrië en Irak", aldus de officier van justitie.

De vrouw ondersteunde volgens het OM niet alleen haar man als IS-strijder, maar zou ook zelf trainingen hebben gegeven aan andere vrouwen om ze te leren vechten en met wapens om te gaan, meldt Omroep West.

Voorafgaand aan haar vertrek heeft de vrouw volgens het OM zich het jihadistisch gedachtengoed eigen gemaakt. "Zij wist heel goed wat er in Syrië aan de hand was toen zij ernaartoe ging", aldus justitie. Zo valt volgens het OM uit chats in een WhatsApp-groep op te maken dat B. 'volop overtuigd' was van dat gedachtengoed en andere jonge vrouwen opriep ook naar het strijdgebied te komen.

De rechtbank doet naar verwachting op 1 juni uitspraak.