Kooij is in eerste etappe Ronde van Hongarije te sterk voor alle topsprinters

Olav Kooij heeft de eerste etappe in de 43ste Ronde van Hongarije gewonnen. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma bleef in de massasprint niet alleen de Italiaan Elia Viviani en de Brit Matthew Walls ruim voor. Opvallend genoeg kwamen ook topsprinters Dylan Groenewegen (zesde) en Fabio Jakobsen (sprintte niet mee) er niet aan te pas.

De coureurs kregen in de 198 kilometer lange etappe van Csákvár naar Székesfehérvár vijf klimmetjes voor de wielen, die niet zwaar genoeg waren om de sprinters te lossen. Het was heuvelig, bij vlagen flink steil.

Vroege vlucht

Het parcours leende zich wel voor een vroege vlucht en die kwam er ook. Pas in de laatste kilometer werd het groepje avonturiers achterhaald. Waarna het peloton op een massasprint afkoerste. Kooij nestelde zich in de finale na een flauwe bocht op kop en bleef de naderende Viviani een half wiel voor.

Het is de zevende prijs in de carrière van Kooij. De renner uit Numansdorp stapte in februari 2021 over van het ontwikkelingsprogramma van Jumbo-Visma naar het topteam van de Nederlandse wielerploeg.