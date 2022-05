Hongkongse dissidenten: 'Oekraïne laat zien hoe dictatuur altijd tot oorlog leidt'

Hongkongers reizen massaal naar het Verenigd Koninkrijk nu ze het laatste restje democratie in hun stad zien verdwijnen. "We hebben geen illusies meer, onze vrijheid is vermorzeld."

Dit weekend werd ex-veiligheidschef John Lee verkozen tot nieuwe leider van Hongkong. Hij was de enige kandidaat voor de functie. Hij was ook mede-verantwoordelijk voor het hardhandig neerslaan van de democratische protesten in de stad, waarbij in 2019 honderdduizenden mensen de straat op gingen voor meer vrijheid en democratie.

China heeft nu bepaald dat Hongkong alleen nog maar geleid mag worden door 'patriotten', wat het einde betekent voor de pro-democratiebeweging.

De gevluchte Hongkongers voelen zich verwant met de Oekraïense bevolking. "Het laat zien hoe dictatuur altijd tot oorlog leidt", zegt Jeff, die een benefiet-bijeenkomst voor Oekraïne organiseert in Londen. Hij is bang dat China een oorlog begint tegen Taiwan.

Politiestaat

Vanwege de omstreden veiligheidswet die China in Hongkong instelde, heeft de Britse regering de toegangseisen vanuit Hongkong versoepeld. Er is een speciale visumregeling die tot nu toe zo'n 100.000 Hongkongers naar Londen heeft gelokt. De Britse overheid verwacht dat in de komende vijf jaar zo'n 300.000 mensen gebruik zullen maken van de regeling.

Onder hen een van de bekendste leiders van de studentenprotesten, dissident Nathan Law. "Hongkong is een autoritaire politiestaat geworden", zegt hij. "De regering kan je in de gevangenis gooien omdat je een slogan roept of met een vlag zwaait."