Mogelijk andere tegenstander Nederlands elftal op WK: FIFA onderzoekt Ecuador

Het Nederlands elftal is tijdens de loting voor het WK in Qatar gekoppeld aan het thuisland, Senegal en Ecuador, maar mogelijk wordt laatstgenoemde vervangen door de FIFA. De wereldvoetbalbond is een onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van de Chileense voetbalbond. Zij eisen onder meer uitsluiting van het WK.

De klacht gaat over de Ecuadoraanse rechtsback Byron Castillo. Volgens de Chileense bond is Castillo niet geboren in de Ecuadoraanse plaats Playas, maar in de Colombiaanse havenstad Tumaco, dicht bij de grens van Ecuador. Ook zou de speler van het Ecuadoraanse Barcelona SC drie jaar ouder zijn dan vermeld.