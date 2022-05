Reisadvies Sri Lanka aangescherpt nu crisis zich verdiept

Sri Lanka is de laatste weken in een grote crisis beland, en afgelopen dagen heeft die zich verder verdiept. Er zijn demonstraties, gevechten tussen aanhangers van politieke partijen, plunderingen en vernielingen. De afgelopen dagen zijn daarbij zeker negen mensen omgekomen en zo'n 200 mensen gewond geraakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt. Het gaat van geel naar oranje. Het advies is om het land alleen te bezoeken als dat noodzakelijk is.

Volgens Gonggrijp is de dreiging niet gericht op buitenlanders. "Maar door de onzekere omstandigheden kunnen we de veiligheid van mensen nu niet altijd garanderen."

"Er is nu een noodtoestand en avondklok in het land vanwege de gewelddadige confrontaties in de hoofdstad", zegt de Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka Tanja Gonggrijp in het NOS Radio 1 Journaal. "Vanwege de aanhoudende instabiliteit en de onzekerheid over hoe de situatie zich gaat ontwikkelen, hebben we besloten om het reisadvies te veranderen."

Gonggrijp raadt Nederlanders die nu in Sri Lanka zijn aan om zich aan te melden bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. "Dan weet het ministerie wie er in het land zijn en kunnen ze hen bereiken wanneer nodig." Meteen naar Nederland gaan en de reis niet afmaken is niet per se nodig, zegt Gonggrijp. "Als mensen nog een korte vakantie hebben, kunnen ze die afmaken. Het is een eigen keus en verantwoordelijkheid."

Ongekende economische crisis

Inwoners houden de regering verantwoordelijk voor de ongekende economische crisis waarin het land verkeert. Onder druk van het protest trad premier Mahinda Rajapaksa maandag af. Hij is voor zijn eigen veiligheid tijdelijk op een legerbasis ondergebracht. Ook zijn ministers hebben ontslag ingediend.

Mahinda Rajapaksa's broer, Gotabaya Rajapaksa, is nog altijd president. De oppositie wil dat ook hij opstapt. Oppositieleider Sajith Premadasa zei vandaag dat hij de leiding van een overgangsregering op zich wil nemen. Voorwaarde is wel dat de president zijn taken neerlegt.

De economie van Sri Lanka stond er in meer dan zestig jaar niet zo slecht voor als nu. Daar zijn meerdere redenen voor. Er is een gebrek aan brandstof, levensmiddelen en geneesmiddelen. De schatkist is leeg. Gehoopt wordt dat een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) redding zal brengen.